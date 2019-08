Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Zwei Ladendiebe gestellt, dritter flüchtig, Passantin verletzt

Soest (ots)

Ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Jakobistraße in Soest bemerkte gestern, gegen 16.17 Uhr, über die dortige Videoanlage drei Jugendliche, die sich verdächtig verhielten. Als die Drei den Kassenbereich verlassen hatten sprach er sie an. Ein 16-jähriger des Trios versuchte daraufhin zu fliehen, wurde jedoch vom Mitarbeiter festgehalten. Ein weiterer, mutmaßlicher Mittäter, nutzte die Gelegenheit und rannte weg. Als der Mitarbeiter dann mit den verbliebenen zwei Jugendlichen in das Büro des Geschäftes gehen wollte, legte der 16-Jährige seine Beute ab. Der Mitarbeiter wollte diese gerade aufheben, worauf der Jugendliche wiederum versuchte zu fliehen. Hierbei stieß er mit einer unbeteiligten 53-jährigen Passantin aus Soest zusammen. Sie verletzte sich hierbei. Weitere Zeugen, u.a. ein außer Dienst befindlicher Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde Soest, konnten den 16 Jahre alten Flüchtigen stellen und am Boden fixieren. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten durften die beiden 14 und 16 Jahre alten Jugendlichen im Büro des Supermarktes warten. Beide räumten den Diebstahl einer Getränkedose und einer Süßigkeit ein. Die leicht verletzte Passantin wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Soester Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen bezüglich des flüchtigen Mittäters dauern noch an. (reh)

