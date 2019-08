Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht mit 1.000 Euro Sachschaden

Lippstadt (ots)

Eine Geschädigte parkte am Mittwoch, in der Zeit zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr auf einen Parkplatz in der Brauckstraße in Bad Waldliesborn. Bei ihrer Rückkehr stellte sie im hinteren Bereich, ihres silbernen Mercedes Benz, einen Unfallschaden in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro fest. Zur Abstellzeit des Mercedes stand noch ein heller, kleinerer SUV neben ihr auf dem Parkplatz. In dem Wagen saß ein älter, zirka 60 bis 80 Jahre, Mann. Ob der Mann mit seinem SUV etwas mit dem Unfall zu tun haben könnte, ist zurzeit noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des SUV, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

