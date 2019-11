Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kleinbrände/Einbrüche/Frau beim Einkaufen bestohlen/Autoknacker festgenommen

Iserlohn (ots)

Zwei Brände Am 1.11.2019 gegen 3 Uhr musste die Feuerwehr an der Almeloer Straße einen angesteckten Zeitungsstapel in einer dortigen Bushaltestelle ablöschen. Gegen 3.25 Uhr brannte an der Kampstraße ein Altkleidercontainer. Auch dieser wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Feldmarkstraße In der Zeit vom 30.10. bis zum 01.11.2019 versuchten bislang unbekannte Einbrecher in eine Haus an der Feldmarkstraße einzubrechen. Es wurden Hebelspuren an der Terrassentür festgestellt, die dem Ansinnen der Täter aber Stand hielt. Es entstand Sachschaden.

Op Kerstingskamp Am 2.11.2019, in der Zeit von 14 und 22 Uhr, hebelten unbekannte Einbrecher ein Küchenfenster eines dortigen Hauses auf. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Bieler Straße Im gleichen Tatzeitraum wurde auch eine Wohnung an der Bieler Straße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten uns stahlen zwei Mobiltelefone.

Hansbergstraße Die kurze Abwesenheit der Hauseigentümer nutzten Einbrecher am gestrigen Sonntag in der Zeit von 11 Uhr - 19 Uhr, um durch die Garage ins Haus einzudringen. Hier stahlen die Einbrecher Bargeld und nahmen eine ca. 1 m Buddha Statue mit.

Im Hudegrund In der Zeit vom 26.10. bis 3.11.2019 verschafften sich unbekannte Einbrecher Zutritt zu eines dortigen Hauses. Die Täter hatten hier die Terrassentür aufgehebelt und anschließend im Inneren die Räumlichkeiten durchsucht. Sie hatten es augenscheinlich auf Schmuck abgesehen.

Gaststätteneinbruch Von-Scheibler-Straße Am gestrigen Sonntag, in der Zeit von 03 Uhr - 06 Uhr schlugen Einbrecher eine Fensterscheibe einer dortigen Gaststätte ein. Die Täter stiegen in den Gastronomiebetrieb und versuchten hier vergeblich, einen Dartautomaten aufzughebeln. Es entstand Sachschaden.

Hagener Straße Am gestrigen Sonntag um kurz vor 9 Uhr wurde festgestellt, dass unbekannte Diebe an vier nicht zugelassenen Fahrzeugen die Bereifung gestohlen hatten. Die Pkw waren aufgebockt, die Radmuttern liegengelassen. Hinweise zu den Dieben, insbesondere verdächtigen Fahrzeugen im Bereich Letmathe, nimmt die Polizei in Letmathe entgegen.

Pkw-Aufbrecher festgenommen Am 1.11.2019 gegen 15.50 Uhr beobachtete ein Zeuge eine Person dabei wie dieser versuchte, mehrere Pkw eines Autohauses an der Giesestraße aufzubrechen. Als er sich in ein dortiges Fahrzeug setzte, informierte der Zeuge die Polizei. Diese konnte einen 23-jährigen Lemgoer vorläufig festnehmen, der diverses Diebesgut aus dem Fahrzeug bei sich hatte. Der Tatverdächtige wurde nach Vernehmung entlassen. Er muss sich nun wegen Diebstahls aus Kraftfahrzeugen verantworten.

Frau angerempelt und Geldbörse geklaut Am 2.11. gegen 17 Uhr befand sich eine Frau in einem Geschäft am Alten Rathausplatz. Die 66-jährige Iserlohnerin wurde plötzlich von hinten angerempelt. Im Nachgang dazu stellte sie den Verlust ihrer Geldbörse fest. Der Mann, der sie angerempelt und vermutlich ihre Geldbörse mit Inhalt entwendete kann sie wie folgt beschreiben: männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 160 cm groß, brauner Mantel. Hinweise bitte an die Polizei in Iserlohn, Telefon 9199-0.

