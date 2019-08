POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.08.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.08.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Ohne Licht, dafür alkoholisiert

Ohne Abblendlicht kam einer Streife am frühen Freitagmorgen ein Smart entgegen. Der Fahrer des Smarts war gegen 1.30 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Heilbronn in Richtung Donnbronn unterwegs und wurde dann im Bereich der Kauffmannstraße kontrolliert. Bereits beim Herantreten an den Wagen stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Der Verdacht, dass der Fahrer zu tief ins Glas geschaut hatte, erhärtete sich durch einen Alkoholtest. 1,2 Promille zeigte dieser an. Der genaue Wert wird nun durch eine Blutuntersuchung bestimmt. Eine entsprechende Blutprobe und seinen Führerschein musste der Mann abgeben.

Neckarsulm: Betrunken unterwegs

Ebenfalls am frühen Freitagmorgen wurde ein 26-jähriger Autofahrer in Neckarsulm betrunken kontrolliert. Der Daimler-Fahrer war mit seinem Fahrzeug auf der Wehrbrücke in Richtung Obereisesheim unterwegs. Bei der Kontrolle an der Abzweigung zum Neckarradweg schlug den Beamten deutlich Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkotest zeigte einen Wert von über 1,3 Promille. Der Fahrer musste mit zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus und sein Führerschein wurde gleich vor Ort einbehalten. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige.

Heilbronn: Einbruch in Wohnung

Bargeld und mehrere Gutscheine entwendeten Einbrecher am Donnerstag in Heilbronn. Die Täter stiegen, in der Zeit von 07.00 Uhr bis 23.00 Uhr, über ein Fenster in das Untergeschoss eines Hauses in der Straße Im Stahlbühl ein. Hier durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Das gefundene Geld und die Gutscheine nahmen sie mit und verließen über die Türe die Wohnung. Wer Beobachtungen gemacht hat, soll sich mit dem Polizeirevier Heilbronn, unter der Telefonnummer 07131 1042500, in Verbindung setzen.

Heilbronn: Zivilpolizisten Drogen angeboten

Nicht schlecht staunten zwei Polizeibeamte Donnerstagnachmittag in Heilbronn. Die Zivilstreife hielt sich gegen 17.00 Uhr im Bereich der Götzenturmstraße auf, als sie von einem rauchenden Mann angesprochen wurden. Dieser fragte die Zivilpolizisten, ob sie auch einen Joint rauchen wollten. Als die Zivilstreife sich zu erkennen gegeben hatte, versuchte der 36-Jährige mit seinem Fahrrad zu flüchten. Hierbei beschädigte der Flüchtende zwei geparkte Autos. Die Flucht misslang dem 36-Jährigen jedoch. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden bei ihm über 30 Gramm Marihuana aufgefunden.

Polizeipräsidium Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn