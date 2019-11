Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Audi geklaut

Altena (ots)

In der Nacht vom zum Sonntag sind unbekannte Täter in ein Büro einer Kfz-Werkstatt Vorm Kalkofen eingebrochen. Die unbekannten Täter beschädigten hierbei die Schließzylinder der Haupteingangstür und des Tores. Mit den erlangten Schlüsseln der Werkstatt stahlen die Einbrecher einen auf dem umzäunten Gelände abgestellten weißen Audi A 1 mit dem amtlichen Kennzeichen MK-O 113. Hinweise bitte an die Polizei in Altena, Tel. 9199-0.

