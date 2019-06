Polizei Düren

POL-DN: Unfall zwischen Radfahrerin und Autofahrerin

Jülich (ots)

In Koslar kam es gestern zum Zusammenstoß von einem Fahrrad und einem Auto. Die Radfahrerin hatte an einer Einmündung zu spät gebremst. Sie stürzte und wurde leicht verletzt.

Um 08:45 Uhr war eine 22-jährige Frau aus Koslar mit ihrem Pkw auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Königshäuschen unterwegs. Plötzlich sei von rechts aus der untergeordneten Goethestraße eine Fahrradfahrerin gekommen. Die Autofahrerin konnte den Zusammenstoß nicht verhindern und traf die Radfahrerin vorne rechts mit ihrem Fahrzeug. Die 67-jährige Radfahrerin berichtete nach ihrem Sturz, dass sie eigentlich von der Goethestraße links auf die Theodor-Heus-Straße habe abbiegen wollen. Dabei habe sie zu spät abgebremst und so den Unfall verursacht. Durch den Sturz wurde sie leicht verletzt und suchte selbstständig einen Arzt auf. Während an dem Rad ein Schaden von etwa 80 Euro entstand, liegt der Schaden am Auto bei 1600 Euro.

