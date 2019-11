Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrug im Hotel

Plettenberg (ots)

Ein Unbekannter übernachtet insgesamt fünf Nächte in einem Hotel am Landemerter Weg. Am Morgen des letzten Tages fällt dem Inhaber auf, dass der Tatverdächtige die Örtlichkeit verlassen hatte, ohne vorher zu zahlen. Täterbeschreibung: Männlich, ca. 1,75 m, normale Statur, ca. 60-65 Jahre, schwarze, kurze Haare (an den Seiten grau), grauer Pullover, Jeans. Hinweise unter Tel. 9199-0.

