POL-MR: Einbruch in der Pützwiese; Diebe auf der Baustelle; Unfallzeugen gesucht; Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Dautphe - Einbruch in der Pützwiese

Beim Einbruch in einen Betrieb für Maschinentechnik erbeuteten der oder die Täter drei Motorsägen und einen Laubbläser, alles Geräte des Herstellers Stihl, sowie Bargeld. Der Wert der Beute beträgt mindestens 5000 Euro. Der beim Einbruch angerichtete Sachschaden liegt zusätzlich bei nochmal mindestens 1000 Euro. Der Einbruch in den Betrieb in der Pützwiese war von Sonntag auf Mointag, 28. Oktober, zwischen 19 und 07 Uhr. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen beobachtet? Für den Transport der Beute war ein Fahrzeug erforderlich. Wem fiel zur fraglichen Zeit in Tatortnähe ein Fahrzeug auf? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Cappel - Diebe auf der Baustelle

An den zurückliegenden beiden Wochenenden, zwischen dem 18.-und 21. sowie zwischen dem 25.- und 28. Oktober trieben Diebe auf der Baustelle im Steinmühlenweg an der Lahn hinter dem Klärwerk ihr Unwesen. Am ersten Tatwochenende demontierten sie von einer Arbeitsmaschine Fahrzeugteile, wie z.B. LED-Arbeitsscheinwerfer und LED-Rundumleuchten im Gesamtwert von mindestens 4000 Euro. Am letzten Wochenende stahlen sie aus einem Caterpillar das Funkgerät und eine außen angebrachte Wildkamera. Der Schaden in diesem Fall beträgt mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zu den Tatzeiten bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Unfallzeugen gesucht

Nach einem Unfall auf der Kreuzung Hauptstraße/Neustädter Straße am Montag, 28. Oktober, 18.30 Uhr, sucht die Polizei Stadtallendorf nach Unfallzeugen, die etwas zur Ampelschaltung und zum Fahrverhalten der beteiligten Autofahrer sagen können. Beteiligt waren ein grauer VW Golf mit einem 21-jährigen Fahrer und ein schwarzer Seat Leon mit einem 51 Jahre alten Mann am Steuer. Der Unfall mit dem entgegenkommenden Leon passierte beim Linksabbiegemanöver des VW Golf. Beide Fahrer und die 49 Jahre alte Mitfahrerin im Leon erlitten leichte Verletzungen. Alle kamen nach der Erstbehandlung durch den RTW zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten wegen der erheblichen Frontschäden (Gesamtschaden: mindestens 9000 Euro) abgeschleppt werden. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

1. Wehrda - Weißen Golf auf tegut-Parkplatz angefahren

Der Unfall auf dem tegut-Parkplatz im Industriegebiet Wehrda (Am Kaufmarkt) war am Montag, 28. Oktober, zwischen 13.10 und 13.30 Uhr. Den Spuren nach kollidierte ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug mit dem weißen Golf VII. Am Golf entstand vorne links an der Stoßstange und am Reifen ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Der Verursacher verließ den Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

2. Hermershausen - Unfall nach Begegnung zwischen Sattelzug und Zweirad

Die Polizei sucht einen Zweiradfahrer, der am Freitag, 25. Oktober, gegen 05.55 Uhr über die Allnatalstraße durch Hermershausen fuhr und im Verlauf der dortigen 90 Grad-Kurve eine Begegnung mit einem Sattelzug hatte. Der Kradfahrer fuhr Richtung Marburg, der Sattelzug entgegengesetzt. Fahrzeugbedingt musste der Sattelzug zum Durchfahren der Kurve ausholen. Als der Sattelzugfahrer den entgegenkommenden Kradfahrer bemerkte, lenkte der Brummifahrer noch weiter und kollidierte dadurch leicht mit einer Hauswand. Am schwarzen Führerhaus des Lasters entstand dabei ebenso ein Schaden wie an der Hauswand. Zum Kradfahrer konnte der Lastwagenfahrer keine weiteren Angaben machen. Wer kann Hinweise zu diesem Kradfahrer geben?

3. Cölbe - Weiße Spuren auf schwarzem Audi A1

Zur Unfallzeit zwischen 19 Uhr am Donnerstag, 24. und 06.15 Uhr am Freitag, 25. Oktober stand der schwarze Audi A1 am rechten Straßenrand der Einbahnstraße Auf der Hebert. In dieser Zeit entstand auf der Fahrerseite des Audi ein leichter Schaden. Außer dem festgestellten hellen, eventuell weißen Farbspuren auf dem schwarzen Auto ergaben sich keine Hinweise auf das verursachende Auto. Dieses müsste aufgrund der örtlichen Gegebenheiten von der Ortsmitte Herr durch die Einbahnstraße gefahren sein und demzufolge mit der Beifahrerseite den Audi gestreift haben. Wo also steht seit spätestens Freitagfrüh ein auf der Beifahrerseite frisch unfallbeschädigtes, helles evt. weißes Auto mit schwarzen Lackspuren?

Hinweise zu diesen Unfallfluchten bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

