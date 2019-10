Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Versammlung beendet - Keine besonderen polizeilichen Vorkommnisse

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Am Samstag, 26. Oktober, gegen 11 Uhr, sammelten sich ca. 400 bis 500 Teilnehmer angemeldeter Versammlungen im unteren Steinweg. Grund war der beabsichtigte Protest gegen eine Veranstaltung in einem Marburger Verbindungshaus. Nach einer kurzen Auftaktrede setzte sich der Aufzug durch die Oberstadt bis in die Lutherstraße in Bewegung., Die Teilnehmerzahl stieg dabei auf in der Spitze ca. 750 an. In der Lutherstraße trennte sich eine etwa 300 Teilnehmer starke Gruppe von den übrigen, um ihre Demonstration im Gisonenweg fortzusetzen. An beiden Orten gab es lautstarke Proteste und mehrere Redebeiträge, in der Lutherstraße auch musikalische Beiträge. Um 14.05 Uhr beendete der Anmelder seine Veranstaltung im Gisonenweg, um 15.15 Uhr war offizielles Veranstaltungsende in der Lutherstraße. Ein Aufeinandertreffen mit Besuchern der Veranstaltung in dem Verbindungshaus gab es nicht. Insgesamt verliefen die Versammlungen friedlich und ohne polizeilich besonders Auffälligkeiten . Bislang sind der Polizei keine strafrechtlich relevanten Vorkommnisse bekannt.

Martin Ahlich

