POL-MR: Drogenvortest positiv - Kokain sichergestellt - Blutentnahme folgt;

Drogenvortest positiv - Kokain sichergestellt - Blutentnahme folgt

Stadtallendorf: Ohne Fahrerlaubnis war ein Kradfahrer am Donnerstagvormittag, 24. Oktober in der Innenstadt unterwegs. Dabei fiel der Mann im mittleren Alter einer Polizeistreife auf. Im Rahmen der Kontrolle schlug ein durchgeführter Drogenvortest positiv an. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes stellten die Beamten 28 Gramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von etwa 2500 Euro, eine Feinwaage sowie ein Klappmesser sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg erließ die zuständige Richterin einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes aus dem Ostkreis. Weitere Beweismittel wurden dabei nicht aufgefunden. Der Beschuldigte durfte nach der erforderlichen Blutentnahme die Polizeiwache wieder zu Fuß verlassen.

