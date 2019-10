Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kleinlaster verliert Kanister- Audi beschädigt;Ortsschild beschädigt;Blutentnahme und Führerschein beschlagnahmt;Rempler auf Parkplatz;;Randalierer schlägt Delle ins Blech;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kleinlaster verliert Kanister- Audi beschädigt

Gladenbach- Bundesstraße 453: Ein Kleinlaster verlor am Donnerstagmorgen, 24. Oktober auf der Bundesstraße 453 zwei Kanister und verursachte einen Schaden von 500 Euro. Der Unbekannte war um 6.30 Uhr mit seinem offenen Kastenwagen von Runzhausen in Richtung Gladenbach unterwegs. In einer langgezogenen Kurve rutschten zwei 10-Liter Kanister mit der Aufschrift "AdBlue" von der Ladefläche und krachten anschließend gegen einen entgegenkommenden Audi. Der Verlierer der Ladung, der möglicherweise einen Sprinter der Marke Daimler Benz nutzte, fuhr anschließend in Richtung Gladenbach weiter. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, entgegen.

Ortsschild beschädigt - Zeugen gesucht

Biedenkopf-Breidenstein/Bundesstraße 253: Ein Unbekannter fuhr von Breidenbach nach Breidenstein und kam am Ortseingang nach rechts von der Straße ab. Dort prallte der Fahrer gegen das Ortsschild und hinterließ einen Schaden von 500 Euro. Festgestellt wurde das Malheur am Freitag, 27. September gegen 23 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zum Unfallverursacher und -zeitpunkt machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Blutentnahme und Führerschein beschlagnahmt

Weimar(Lahn) /Kehna/Kreisstraße 56: Nach einem Unfall in der Nacht auf Freitag, 25. Oktober musste ein Autofahrer eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Der junge Mann war mit seinem Ford Mondeo auf der Kenenstraße unterwegs, kam gegen 3.30 Uhr nach rechts von der Straße ab und krachte gegen die Abdeckung eines Brunnens und einen Zaun. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente, die auf den Konsum von Drogen hinweisen. Ein Vortest schlug gleich auf zwei Substanzen positiv an. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein und veranlasste eine Blutprobe. Der Gesamtschaden beträgt etwa 8500 Euro.

Rempler auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Marburg-Cappel: Zwischen 11 und 11.30 Uhr fuhr ein Autofahrer am Dienstag, 22. Oktober gegen die vordere Stoßstange eines VW Beetle und hinterließ einen Schaden von 700 Euro. Wieder einmal ereignete sich die Unfallflucht auf dem Parkplatz des Tegut-Marktes in der Marburger Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Randalierer schlägt Delle ins Blech

Dautphe: Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Industriestraße schlug ein Unbekannter am Mittwoch, 23. Oktober eine Delle in den Kofferraumdeckel eines Ford Eco Sport. Der Randalierer war zwischen 15.30 und 15.45 Uhr aktiv. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

