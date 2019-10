Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Scheibe kaputt;Zwei Unfallorte möglich - Zeugen gesucht;Rollerfahrer muss zur Blutprobe;Gartenhütte brennt ab;Citroen angefahren;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Scheibe kaputt

Marburg: Durch einen Schlag oder Wurf beschädigte ein Unbekannter zwischen Freitag, 18. Oktober, 18 Uhr und Montag, 21. Oktober, 9 Uhr eine Fensterscheibe in der Biegenstraße. An dem Verwaltungsgebäude der Universität entstand ein Schaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Zwei Unfallorte möglich - Zeugen gesucht

Dautphetal-Buchenau: In der Straße "Am Goldbach" oder in der Seelbachstraße fuhr ein Unbekannter zwischen Donnerstag, 17. Oktober, 19.30 Uhr und Freitag, 18. Oktober, 5.45 Uhr gegen die linke Seite eines silberfarbenen VW Tiguan. Der Schaden an dem Wagen beläuft sich auf 3000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Rollerfahrer muss zur Blutprobe

Kirchhain: Bei einer Verkehrskontrolle der Polizei am späten Donnerstagabend, 23. Oktober in der Innenstadt ergaben sich bei Rollerfahrer Hinweise auf den Konsum von Drogen. Nach einem positiven Vortest veranlassten die Ordnungshüter eine Blutentnahme bei dem jungen Mann.

Gartenhütte brennt ab

Marburg: Am späten Mittwochabend, 23. Oktober brannte eine Gartenhütte im Rollwiesenweg komplett ab. Anwohner alarmierten kurz vor Mitternacht die Feuerwehr. Nach ersten Ermittlungen vor Ort schließt die Polizei einen technischen Defekt als Ursache des Feuers aus. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der relevanten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Citroen angefahren

Marburg: Beim Ein- oder Ausparken krachte ein Autofahrer zwischen Donnerstag, 17. Oktober, 21.30 Uhr und Dienstag, 22. Oktober, 18.30 Uhr in der Lessingstraße gegen die vordere Stoßstange eines weißen Citroen. An dem abgestellten Berlingo entstand ein Schaden von 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

