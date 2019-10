Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Test schlägt an - Blutentnahme;Einbruch in Gartenhütte;Verdächtiger macht sich an Autotüren zu schaffen;Spiegelreste geben Hinweis auf Fahrzeugtyp;Bei Rot über Ampel;Blauer Golf nach Unfall gesucht;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Test schlägt an - Blutentnahme

Marburg: Auf Amphetamin schlug der Drogenvortest bei einer Kontrolle am Dienstagmorgen, 22. Oktober in der Innenstadt an. Der junge Autofahrer musste im Nachgang eine Blutentnahme erdulden. Die Polizei stellte außerdem den Fahrzeugschlüssel sicher.

Einbruch in Gartenhütte

Biedenkopf: Gewaltsam verschaffte sich ein Unbekannter zwischen Sonntag, 15. September und Dienstag, 22. Oktober Zugang in eine Gartenhütte in der Bachgrundstraße. Der Einbrecher stahl ein Kinder-Elektroauto "Mercedes", eine Kettensäge "Stihl" sowie den Tragegurt für einen Rasentrimmer. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 450 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Verdächtiger macht sich an Autotüren zu schaffen- Festnahme

Marburg: Am Mittwochmorgen, 23. Oktober war die Flucht eines jungen Mannes schnell beendet. Die alarmierte Polizei nahm den alkoholisierten Verdächtigen gegen 4.40 Uhr in Höhe der Konrad-Adenauer-Brücke vorläufig fest. Ein Zeuge hatte die Beamten kurz zuvor über eine dunkel gekleidete Person in der Frankfurter Straße informiert. Dort würde der Verdächtige an den Türgriffen verschiedener Autos ziehen. Der Marburger wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Angaben zu dem Vorfall machte er nicht.

Spiegelreste geben Hinweis auf Fahrzeugtyp - Polizei sucht Zeugen

Gladenbach/B 453: Nach einem Unfall am Dienstagnachmittag, 22. Oktober sucht die Polizei nach einem weißen Daimler Benz Sprinter oder VW Crafter. Die sichergestellten Spiegelteile weisen auf einen der genannten Fahrzeugtypen hin. Der Unbekannte war um 14.45 Uhr mit seinem Kleintransporter auf der Bundesstraße 453 von Gladenbach kommend in Richtung Runzhausen unterwegs. Auf der Fahrt touchierte er den Außenspiegel eines entgegenkommenden Klein-Lkws der Marke Opel. Der Unbekannte fuhr nach der Kollision einfach weiter. Der Schaden beläuft sich auf 800 Euro. Hinweise auf den flüchtigen weißen Mercedes Sprinter oder VW Crafter nimmt die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, entgegen.

Bei Rot über Ampel - Polizei sucht schwarzen Kleinwagen und Zeugen

Marburg-Cappel: An der Fußgängerampel der Umgehungsstraße/Zimmerplatzweg soll ein bis dato unbekannter Autofahrer am Dienstagmorgen, 22. Oktober, das für ihn zeigende Rotlicht missachtet haben. Eine junge Fußgängerin konnte gegen 7.25 Uhr rechtzeitig zurückspringen und verhinderte so wohl Schlimmeres. Wie die junge Frau berichtete, schrie sie bei dem Geschehen laut auf. Der Fahrer, der mit einem schwarzen Kleinwagen unterwegs war, fuhr allerdings in Richtung Innenstadt weiter. Neben dem mutmaßlichen Verkehrssünder sucht die Polizei nach einem weiteren Autofahrer, der den Vorfall wahrgenommen haben muss. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Blauer Golf nach Unfall gesucht

Lahntal-Göttingen/B 62: Nach einem Unfall im Begegnungsverkehr am Mittwochnachmittag, 16. Oktober sucht die Polizei nach einen blauen VW Golf. Ein 25-jähriger war um 13.25 Uhr mit seinem Ford Max von Cölbe kommend auf der B 62 in Richtung Göttingen unterwegs. Zwischen dem Parkplatz und der Ortschaft Göttingen touchierten sich dann die Außenspiegel der beteiligten Fahrzeuge. Der entgegenkommende Fahrer eines blauen VW Golf fuhr nach der Kollision einfach weiter. Der Schaden an dem Ford Max beträgt etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

