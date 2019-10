Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Audi erheblich beschädigt;Blutentnahme nach Kontrolle;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Audi erheblich beschädigt

Stadtallendorf: Auf 4000 Euro beläuft sich der Schaden, den ein Randalierer am Montag, 21. Oktober an einem Audi A 3 hinterließ. Der Unbekannte ging zwischen 3.20 und 14 Uhr ans Werk und zerkratzte auf dem Parkplatz einer Firma in der Rheinstraße den Lack des Wagens. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Blutentnahme nach Kontrolle

Marburg: Am Montagnachmittag, 21. Oktober kontrollierte die Polizei in der Innenstadt einen mit zwei Personen besetzten Pkw. Bei dem jungen Fahrer verlief ein Drogenvortest gleich auf zwei Substanzen positiv. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizei ermittelt zudem gegen den Beifahrer. Der junge Mann versuchte während der Überprüfung ein Tütchen mit einer geringen Menge Marihuana zu entsorgen. Dies entging den aufmerksamen Ordnungshütern allerdings nicht. Das Duo wurde nach den behördlichen Maßnahmen wieder entlassen.

Jürgen Schlick

