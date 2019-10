POL-MR: Diebstahl auf dem Friedhof; Peugeot Kombi verkratzt; Grauer Nissan Primera beschädigt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Biedenkopf - Diebstahl auf dem Friedhof

Erneut muss die Polizei wegen Diebstahls auf einem Friedhof ermitteln. Diesmal stahlen Diebe vom Friedhof an der Mushecke zwei vergoldete Rosen von einem Familiengrab. Der Diebstahl war zwischen Montag, 16. September und Dienstag, 15. Oktober. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Im Landkreis Marburg Biedenkopf kam es im zurückliegenden und vor allem im letzten Jahr auf verschiedensten Friedhöfen immer mal wieder zum Diebstahl von Grabschmuck. Die Täter stahlen meistens Metall in jeder Form. Der reine Sachschaden ist meistens nicht so schwerwiegend wie die in der Regel entstehende tiefe Betroffenheit und Erschütterung über das respektlose Verhalten der Täter. Die Polizei bittet Friedhofsbesucher und Anwohner in Friedhofsnähe um besondere Aufmerksamkeit. Wer verdächtiges Verhalten sieht, verdächtige oder völlig fremde Personen oder auch Fahrzeuge, wird gebeten, sofort die zuständige Polizeidienststelle anzurufen und Informationen (Personenbeschreibung/Autotyp, -farbe, -kennzeichen) mitzuteilen. "Auch hier gilt: Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig anrufen. Jeder Kontrollierte wird nach Erklärung der Maßnahme ganz sicher Verständnis dafür und für das Verhalten der Zeugen haben."

Marburg - Peugeot Kombi verkratzt

Der schwarze Peugeot 508 Kombi parkte am Freitag, 18. Oktober, zwischen 09 und 17.30 Uhr, in der Johann-Konrad-Schäfer Straße auf dem Gehweg vor einer Baustelle. Als der Fahrer zurückkehrte, stellte er frische Schäden fest. An der Fahrertür, dem Schweller darunter und am hinteren Radlauf war der Peugeot verkratzt. Wie es zu den Schäden kam, steht derzeit nicht fest. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Ostkreis - Grauer Nissan Primera beschädigt

Der Schaden an dem Primera ist hinten links und beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Derzeit steht der Tatort der Unfallflucht nicht fest. Der Schaden entstand nach den Spuren vermutlich beim Vorbeifahren oder ein- bzw. Ausparken. Mögliche Unfallorte sind Neustadt und Stadtallendorf. In Neustadt parkte der Wagen auf dem Parkstreifen vor dem Anwesen Königsberger Straße 9, in Stadtallendorf auf einem Firmenparkplatz in der Rheinstraße 32. Der Unfall passierte zwischen 13 Uhr am Samstag und 06 Uhr am Montag, 21. Oktober. Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

