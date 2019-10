Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Viele Auffälligkeiten bei Kontrollen von Taxen und Mietwagen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Viele Auffälligkeiten bei Kontrollen von Taxen und Mietwagen

Sechs Stunden dauerten die gemeinsamen Kontrollen von Taxen und Mietwagen und heraus kam eine Vielzahl von Verstößen. Beteiligt waren am Freitag, 11. Oktober, zwischen 16 und 22 Uhr, das Hauptzollamt Gießen, der Regionale Verkehrsdienst Marburg-Biedenkopf, der Fachdienst Sicherheit und Verkehrsüberwachung und der Fachdienst Gefahrenabwehr und Gewerbe der Stadt Marburg. Sie kontrollierten in der Ernst-Giller-Straße, am Hauptbahnhof und am Erwin-Piscator-Haus

insgesamt 53 Fahrzeuge, darunter 19 Taxen und 34 Mietwagen.

Es wurden folgende Verstöße festgestellt.

- Ein Siegelbruch beim Fahrpreisanzeiger, was zur Stilllegung des Fahrzeuges führte, - Verdacht auf Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt (2 Fälle), - Verstoß gegen die Sofortmeldepflicht (2 Fälle), - Nichtmitführen von Führerscheinen (1 Fall), - Nichtmitführen von Genehmigungsurkunden/ Auszügen (2 Fälle), - Nichtmitführen von Fahrzeugscheinen (3 Fälle), - Nicht funktionierende Alarmanlagen bzw. keine Kenntnis der eingesetzten Fahrer, wie diese zu bedienen sind (3 Fälle), - Nichtmitführen von Personenbeförderungsscheinen (3 Fälle), - Fehlender Eintrag "Mietwagen" im Fahrzeugschein (1 Fall), - Fehlender Verbandskästen (1 Fall), - Nichtmitführen von Warnwesten (1 Fall), - Verstöße gegen Auflagen im Führerschein (Tragen von Sehhilfen) (4 Fälle), - technische Mängel (Lichttest, defekte Beleuchtung Taxenschild und Reifenmindestprofiltiefe) - 3 Fälle, - fehlende Hinweise auf Nichtraucher gem. § 3 BNichtrSchG (10 Fälle), - fehlende Unternehmeranschriften im Fahrzeuginnenraum (2 Fälle) sowie - acht Verdachtsfälle von Rückkehrverstößen.

Diese festgestellten Verstöße führten zu zwei Straf- und 16 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. sowie zu 29 Verwarnungsgeldern.

