POL-MR: Vorfall mit Pkw und Fußgängerin - Polizei sucht weitere Zeugen;

Vorfall mit Pkw und Fußgängerin - Polizei sucht weitere Zeugen

Marburg: Nach einem nicht alltäglichen Vorfall am Dienstagnachmittag, 22. Oktober auf dem Parkplatz des Tegut-Marktes in der Marburger Straße sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Zum Geschehensablauf machten die Beteiligten unterschiedliche Angaben. Fakt ist derzeit nur, dass eine junge Frau nach dem Verlassen eines Geschäftes um 13.10 Uhr die Fahrspur des Parkplatzes querte. Dabei wurde sie von dem Außenspiegel eines fahrenden BMW leicht touchiert. Das weitere Geschehen wurde von den Beteiligten völlig unterschiedlich wiedergegeben. Die Fußgängerin stellte sich eigenen Angaben zufolge nach der leichten Berührung vor den Pkw und machte Fotos von dem Kennzeichen des Wagens. Wie berichtet wurde, fuhr der Fahrer nun los und erfasste die Frau mit der Stoßstange am Knie. Darauf stürzte die 19-Jährige zu Boden. Der junge BMW-Fahrer fuhr anschließend vom Parkplatz. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Fahrer wenig später ermitteln. Der gab an, die Fußgängerin sei nach der ersten leichten Berührung beim erneuten Anfahren des Wagens einfach vor das Auto gesprungen, um Fotos zu machen. Die leicht verletzte Fußgängerin wurde vor Ort in einem Rettungswagen untersucht. Ein Transport in die Klinik war nicht notwendig. Um den Sachverhalt zu klären, suchen die Beamten nach Zeugen, die sich bisher nicht gemeldet haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

