Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Einbruch

Horstmar (ots)

An der Bahnhofstraße waren am vergangenen Wochenende Einbrecher unterwegs. In der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag (15.09.2019), 16.15 Uhr, begaben sich die Unbekannten unweit des Borghorster Weges auf ein Privatgrundstück. Nachdem sie die Terrassentür des Wohnhauses aufgehebelt hatten, gingen sie durch die Zimmer und öffneten Schränke, Schubladen und Behältnisse. Nach ersten Feststellungen wurden insbesondere digitale Medien entwendet, wie Computer, Laptop, Fernsehgerät und Soundanlage. Die Polizei hofft auf Zeugen, die das Treiben -Abtransport der Geräte- bemerkt haben. Sie bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02551/15-4115.

