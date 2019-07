Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerverletzte Person am Sonntag, 28.07.2019 in Birkenfeld

Idar-Oberstein (ots)

Hinsichtlich der durch die PI Birkenfeld am Montag, 29.07.2019 veranlassten Presseveröffentlichung "Schwerverletzte Person wurde am Sonntag, 28.07.2019, 04.30 Uhr ins Krankenhaus eingeliefert" kann nunmehr mitgeteilt werden, dass die weiteren Ermittlungen durch die Kriminalinspektion Idar-Oberstein übernommen wurden. Zur abschließenden Klärung des Sachverhaltes sucht die Kripo Idar-Oberstein immer noch Zeugen des Vorfalles. Der Sachverhalt hat sich am Sonntag, 28.07.2019 in der Zeit von ca. 00.00 Uhr bis 04.30 Uhr im Bereich der Straße "Am Zimmerbach" und hier im engeren Umfeld der Gaststätte "Baba`s-Lounge" ereignet. Für die Ermittlungen wäre von Bedeutung, ob Zeugen in dieser Zeit und in diesem Bereich, evtl. einen Streit zwischen zwei Personen wahrgenommen haben. Weiterhin sucht die Kripo einen Zeugen mit dem Vornamen "Artjom" der die verletzte Person gegen 04.30 Uhr in das Krankenhaus in Birkenfeld begleitet hat. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bitte die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/568670 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

