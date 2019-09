Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Tispol-Kontrolle in Geesthacht

17. September 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 16.09.2019 - Geesthacht

Am 16.09.2019, fand in der Zeit von 14 - 17 Uhr, in der Geesthachter Straße eine Verkehrskontrolle im Rahmen der sog. Tispol-Woche statt. Eingesetzt waren zehn Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres Ratzeburg. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag im Bereich Handynutzung am Steuer sowie der Insassensicherheit. Ergebnis: Insgesamt 14 Autofahrerinnen und Autofahrer nutzten während der Fahrt ein Mobiltelefon. Die betroffenen Personen müssen neben einem Bußgeld in einer Höhe von 100 Euro mit der Eintragung eines Punktes im deutschen Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg rechnen. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich uneingeschränkt auf den Verkehr zu konzentrieren und das Handy während der Fahrt nicht zu benutzen. Nehmen Sie Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer und lassen sie die Finger vom Handy. In 18 weiteren Fällen hatten die Autofahrerinnen und Autofahrer den vorgeschriebenen und lebensrettenden Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt. Die Betroffenen Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Verwarngeld in einer Höhe von 30 Euro rechnen. Weiterhin wurden drei Fahrzeugführer ohne die erforderliche Fahrerlaubnis angetroffen. Es wurden Strafanzeigen wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis gefertigt. Zusätzlich fertigten die Beamten aufgrund total gefälschter Führerscheine zwei Anzeigen wegen Urkundenfälschung und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt musste hier allen untersagt werden. Ein Fahrzeug musste auf Grund fehlenden Versicherungsschutzes zwangsentstempelt werden und auch stehen bleiben.

