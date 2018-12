POL-CE: Hambühren -Verkehrsunfall nach Niesanfall

Celle (ots) - Weil er plötzlich furchtbar niesen musste, verlor ein 21 Jahre alter VW-Fahrer am Dienstagmorgen (04.12.2018) die Kontrolle über seinen Wagen Der Mann war gegen 07:30 Uhr mit seinem PKW im Fuhrberger Weg in Richtung Bruchweg unterwegs und wollte gerade an einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Anhänger vorbeifahren. Er verriss das Lenkrad und prallte frontal gegen den Anhänger. Er verletzte sich leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht.

