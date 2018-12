POL-CE: Bröckel - Vollbesetzter PKW prallt gegen Baum

Celle (ots) - Am späten Montagabend (03.12.2018) kam ein mit fünf jungen Leuten besetzter PKW Fiat aus ungeklärter Ursache auf der Dannscharnstraße nach links von der Fahrbahn ab. Der 20 Jahre alte Fahrer war gegen 22:45 Uhr mit vier etwa gleichaltrigen Insassen auf dem Weg in Richtung Wathlingen, als er nach einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet. Der Wagen drehte sich und prallte rückwärts gegen einen Straßenbaum. Infolge der Aufprallwucht sprang die Heckklappe auf und ein nicht angeschnallter, hinten sitzender Insasse wurde aus dem Auto geschleudert. Er wurde schwer verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ein weiterer Beifahrer erlitt Verletzungen, deren Art und Schwere noch untersucht werden müssen. Die anderen Insassen blieben unverletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Ob der Fahrer möglicherweise bei der nassen Witterung zu schnell gefahren sein könnte, müssen die Unfallexperten der Polizei nun ermitteln.

