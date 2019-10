Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Fußgängerin schwer verletzt - Polizei sucht dringend nach Zeugen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Fußgängerin schwer verletzt - Polizei sucht dringend nach Zeugen

Dautphetal-Mornshausen/B 453: Schwerste Verletzungen erlitt eine Fußgängerin bei einem Unfall am Mittwochabend, 23. Oktober in der Ameloser Straße. Zur Klärung des Unfallgeschehens in der Ortsdurchfahrt wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.

Ein 76 Jahre alter Mann fuhr gegen 19.25 Uhr mit seinem Skoda Octavia auf der Ameloser Straße in Richtung Dautphe und erfasste dabei die 54-jährige Fußgängerin, die mit ihrem Hund unterwegs war. Die Frau erlitt bei der Kollision schwerste Verletzungen und musste noch vor Ort von einem Notarzt behandelt werden. Anschließend wurde sie zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik transportiert. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Gutachters an. Zudem wurde der Pkw sichergestellt. Ein Alkoholtest bei dem Fahrer des Skodas verlief negativ. Der Sachschaden beträgt 3000 Euro. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die nähere Angaben zu dem Unfallablauf machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Jürgen Schlick

