Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Eine leicht verletzte Person und 100.000 Euro Sachschaden

Welver (ots)

Ein leicht verletzter 22-jähriger Lastkraftwagenfahrer aus Hamm und schätzungsweise 100.000 Euro Sachschaden, sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Montag, gegen 6.07 Uhr, in Vellinghausen-Eilmsen auf der Vellinghauser Straße. Der Lkw-Fahrer befuhr mit seinem Gefährt die Vellinghauser Straße in Richtung Westholz, als ihm ausgangs einer Rechtskurve schwarz vor Augen wurde und er nach rechts in den, zirka einen Meter tiefer gelegenen Graben, fuhr. Die Sattelzugmaschine kippte daraufhin mit dem Auflieger auf die rechte Seite und beschädigte einen Telefonmasten, ein Tor, einen Zaun und eine Hecke. Der leicht verletzte 22-jährige Fahrer wurde vor Ort durch die eintreffenden Rettungskräfte erstversorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dort konnte er nach der Untersuchung bereits wieder entlassen werden. Da mehrere hundert Liter Fahrzeugdiesel ausgelaufen sind, wurde die untere Wasserbehörde verständigt. Für die Bergungsarbeiten ist die Vellinghauser Straße in dem Bereich der Unfallstelle noch voraussichtlich bis in die Abendstunden vollgesperrt. (reh)

