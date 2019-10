POL-MR: Gegenstand liegt auf Fahrbahn - Peugeot beschädigt - Zeugen gesucht;Rowdy zerkratzt Lack;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Gegenstand liegt auf Fahrbahn - Peugeot beschädigt - Zeugen gesucht

Marburg/B 3: Einen Schaden in Höhe von 3000 Euro beklagt ein Autofahrer nach einem Unfall am Mittwochvormittag, 23. Oktober auf der Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Gießen. Der Peugeot-Fahrer war mit seinem Van um 9.50 Uhr in Höhe der Anschlussstelle zur B 62 nach Göttingen unterwegs und überfuhr dort ein auf der Straße liegendes Fahrzeugteil. Das verkeilte sich anschließend am Unterboden und verursachten einen erheblichen Schaden. Bei dem Gegenstand dürfte es sich um eine Beschilderung zur Absicherung eines Fahrzeuges handeln. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die nähere Angaben zu dem Verlierer/Eigentümer der Beschilderung machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Rowdy zerkratzt Lack

Marburg: Einen Schaden von 1000 Euro hinterließ ein Unbekannter am Donnerstag, 24. Oktober in der Straße "Spiegelslust". Der Randalierer zerkratzte zwischen 15 und 17 Uhr, in Nähe der Kreuzung zur Alfred-Wegener-Straße, die rechte Seite eines Opel Mokka und suchte dann das Weite. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

