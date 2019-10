Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Vier Einbrüche; Vermummte unterwegs - Zeugen gesucht- Hinweise erbeten; Auseinandersetzung in der Reitgasse; Angesprochen und angegriffen - Polizei sucht weitere Opfer

Marburg-Biedenkopf (ots)

2. Kirchhain - Gaststätteneinbruch in der Brießelstraße

Beim Einbruch in eine Gaststätte in der Brießelstraße am Samstag, 26. Oktober, zwischen 04.30 und 11 Uhr, hinterließ der Täter reichlich Spuren. Da waren Hebelspuren des nicht geklappten Versuchs, die stählerne Hintertür aufzubrechen. Eine Tür zu einem Lagerraum ohne Zugang zur Gaststätte hatte der Täter gewaltsam aufgedrückt. Aus dem Lager fehlt wohl nichts. Der Einstieg in die Gaststätte erfolgte schließlich durch die eingeschlagene Scheibe der Haupteingangstür, nachdem der Täter zuvor das Rollo hochgeschoben und dabei stark beschädigt hatte. Das Sparkästchen war mit brachialer Gewalt von der Wand abgerissen und leer. Der Täter rückte alle Automaten von der Wand ab und ließ sie dann aus unbekannten Gründen weiter unberührt stehen. Aus der Kasse fehlt das wenige Wechselgeld. Da nicht sicher feststeht, wieviel Geld sich in den Sparkästchen befand, steht auch nicht fest, wieviel Geld der Täter erbeutete. Der angerichtete Sachschaden ist sicherlich vierstellig. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen und/oder zu Feststellungen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

3. Kirchhain - Einbrecher benutzte Vorschlaghammer

Aufgrund der Spuren und Ermittlungen steht fest, dass der Täter für seinen Einbruch in eine Spielhalle in der Frankfurter Straße einen Vorschlaghammer benutzte. Der Täter kletterte aufs Dach und schlug die Dacheindeckung brachial ein. Beim Einstieg löste der Täter um 04.48 Uhr den Alarm aus. Er zerstörte daraufhin mit dem Hammer die komplette Alarmanlage und flüchtete im Anschluss. Der Täter blieb wahrscheinlich ohne Beute. Er richtete einen Sachschaden in vermutlich fünfstelliger Höhe an. Wer hat am Sonntag, 27. Oktober, zwischen 04.30 und 05 Uhr rund um die Frankfurter Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat die Hammerschläge gehört und in diesem Zusammenhang Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

4. Dautphe - Einbruch in Vereinsheim

Aus dem Vereinsheim der Spielvereinigung Dautphe stahl ein Einbrecher das Geld aus der Kasse und ein weißes Sparschein. Der Einbruch war von Samstag auf Sonntag, 27. Oktober, zwischen 19.30 und 09 Uhr. Der Täter durchtrennte einen Maschendrahtzaun, versuchte ein Fenster aufzubrechen und nutzte dann ein zerstörtes Fenster zum Einstieg. Er entkam unerkannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Vermummte unterwegs - Zeugen gesucht- Hinweise erbeten

In der Nacht zum Sonntag, 27. Oktober, fiel eine Gruppe von mindestens fünf vermummten Personen auf. Um 03.45 Uhr beschimpften sie am Rudolphsplatz einen 30 und einen 38 Jahre alten Mann und besprühten sie dann noch mit Pfefferspray. Das Vorgehen war nach Angaben der Opfer politisch motiviert. Die Beleidigungen bezogen sich auf die Zeit des Nationalsozialismus. Wie sich hinterher herausstellte bedrängte die Gruppe bereits zuvor in der Kugelgasse einen Mann, ohne ihn jedoch anzugreifen oder zu verletzten. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Marburg hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat die Begegnungen in der Kugelgasse und am Rudolphsplatz gesehen? Wer kann die vermummten Personen näher beschreiben?

Marburg - Auseinandersetzung in der Reitgasse

Die Polizei musste in der Nacht zum Samstag, 26. Oktober, gegen 04.25 Uhr gleich mit mehreren Streifenwagen in die Reitgasse. Dort hatte sich eine Auseinandersetzung zwischen feiernden Fußballspielern und einer Gruppe von Männern mit Migrationshintergrund entwickelt. Es kam neben dem verbalen Disput zu einem Gerangel und handfesten Streit. Die Polizei stellte die Identitäten von mehreren Beteiligten und Zeugen fest und nahm letztlich einen Mann vorübergehend in Gewahrsam. Ein Rettungswagen transportierte einen Mann zur Untersuchung seiner Verletzungen ins Krankenhaus. Über weitere Verletzte gibt es keine Erkenntnisse. Die Polizei legte bislang eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und eine weitere wegen lauthals geäußerter beleidigender und volksverhetzender Äußerungen vor. Der Mann, der diese Äußerungen von sich gab, stand deutlich unter Alkoholeinfluss Sein Test zeigte mehr als 2 Promille. Die Ermittlungen zum genauen Geschehen vor Ort dauern noch an.

Marburg - Angesprochen und angegriffen - Polizei sucht weitere Opfer

Am Sonntag, 27. Oktober hatte es die Polizei Marburg gleich mehrmals mit einem polizeibekannten, wohnsitzlosen Mann zu tun. Der in Gießen geborene 41- Jährige hielt sich nach bisherigen Erkenntnissen am Nachmittag in der näheren Umgebung der Bahnhofstraße auf und sprach dort mehrfach Passanten, überwiegend Frauen, an. In einem Fall versuchte er, eine Frau mit einem Kopfstoß zu verletzten, traf glücklicherweise aber nicht. Einer weiteren Frau versetzte er mit der flachen Hand einen Schlag gegen den Hinterkopf. Die Polizei nahm den nicht alkoholisierte, jedoch psychisch auffälligen Mann schließlich vorübergehend ins Gewahrsam. Die Ermittlungen gegen ihn dauern noch an. Wer war am Sonntagnachmittag in der Stadt im Bereich der Bahnhofstraße und hatte eine noch nicht angezeigte Begegnung, wie die oben geschilderte? Etwaige Opfer, die bislang noch keine Anzeige erstattet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Marburg in Verbindung zu setzen.

