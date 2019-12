Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei Verletzte nach Abbiegeunfall

Mönchengladbach (ots)

Auf der Krefelder Straße wurden am Montagmittag zwei Fahrzeugführer und ein Beifahrer bei einem Unfall jeweils leicht verletzt.

Es war gegen 11.45 Uhr, als ein 24-jähriger Mönchengladbacher in einem Seat die Krefelder Straße aus Richtung Zeppelinstraße in Richtung Nordring befuhr. Vor ihm bog ein Transporter in eine Grundstückseinfahrt ein.

Aus dieser fuhr dann plötzlich ein Mercedes Benz nach rechts auf die Krefelder Straße ein. Es kam zum Zusammenstoß zwischen diesem Auto und dem Seat.

Der 68-jährige Fahrer des Mercedes Benz, sein 62-jähriger Beifahrer sowie der 24-jährige Fahrer des Seat wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge trugen deutlichen Sachschaden davon. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (cw)

