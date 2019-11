Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Verkehrsschildern beim Oktoberfest in Riol

Riol (ots)

Am 23.11.2019 um 01:00 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie eine Gruppe von vier Jugendlichen mehrere Verkehrsschilder bei sich trugen. Als er die Gruppe angesprochen hatte, ließen diese die Verkehrsschilder fallen und flüchteten. Vor Ort konnten vier Verkehrsschilder aufgefunden werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die Schilder augenscheinlich der Verkehrsführung des Oktoberfestes in Riol zuzuordnen sind. Die Polizei sucht weitere Zeugenhinweise. Meldungen an die Polizeiinspektion Schweich, 06502-91570 oder per Mail an pischweich@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

PI Schweich

Sachbearbeiter: Frau Pfeifer

06502-91570

pischweich@polizei.rlp.de



