Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hoppstädten-Weiersbach (ots)

Zwischen Donnerstag, den 21.11.2019, 07.45 Uhr, und Samstag, den 23.11.2019, 15.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, während der Abwesenheit der Hausbewohner eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Langenfeld" im Ortsteil Weiersbach aufzuhebeln. Die Täter scheiterten jedoch bei der Tatausführung an der massiven Tür und brachen daraufhin ihr Vorhaben ab. Sie verursachten lediglich Sachschaden an der Terrassentür.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/568670, oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

