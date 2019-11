Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Berschweiler bei Baumholder Verkehrsunfallflucht

Baumholder (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag ist an einem in der Hauptstraße in Berschweiler bei Baumholder geparkten schwarzen 5er BMW der vordere linke Bereich durch einen anderen Pkw beschädigt worden. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der Verursacher des Schadens hat sich ohne um den Schaden zu kümmern unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

