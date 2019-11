Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchtes Tötungsdelikt - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Polizei Viersen

Grefrath (ots)

Am Donnerstag gegen 17.00 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf dem Schwarzdrosselweg in Grefrath gerufen. Angehörige hatten die Bewohnerin verletzt in der Wohnung gefunden und den Notruf gewählt. Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler davon aus, dass der 54-jährige Ehemann seine Frau mit einem Gegenstand, wahrscheinlich einem Messer, verletzte. Der Hintergrund ist derzeit noch unklar. Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Den 54-Jährigen nahmen die Einsatzkräfte in der Wohnung vorläufig fest. Der nun eines versuchten Tötungsdeliktes dringend Tatverdächtige wurde bereits einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die 51-jährige Ehefrau ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Die Ermittlungen dauern an. Journalisten können sich bei Rückfragen an die Staatsanwaltschaft in Krefeld wenden. /wg (1339)

