Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall auf der B 419, Ortslage Rehlingen

Trier (ots)

Am Montag, den 25.11.2019, ereignete sich gegen 07:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 419 vor der Ortslage Rehlingen. Ein 40-jähriger Mann befuhr mit einem Firmenbus die B 419 aus Richtung Wincheringen kommend in Fahrtrichtung Nittel. Ein 36-jähriger Mann beabsichtigte aus der Ortslage Rehlingen auf die B 419 einzubiegen. Der 36-jährige missachtete die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden leichtverletzt in Krankenhäuser nach Trier verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 11000EUR. Die Bundesstraße war für ca. 1 Stunde voll gesperrt. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion in Saarburg.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner:

M. Burgard, PK

06581 9155-0

06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de



