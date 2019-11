Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Alkoholisierte Person in Gewahrsam genommen

Idar-Oberstein (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde der Polizei in Idar-Oberstein eine massive Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten gemeldet. Bereits auf der Anfahrt zum Einsatzort konnte einer der Beteiligten festgestellt werden. Während der Kontrolle der aggressiven Person fing diese an sich körperlich massiv gegen die polizeiliche Maßnahme zu wehren. Daher musste sie letztendlich fixiert und in Gewahrsam genommen werden.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIINSPEKTION IDAR-OBERSTEIN



Hauptstraße 189 (OIE AG)

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-5610 oder 06781-450570

Telefax: 06781-4505719

piidaroberstein.wache@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell