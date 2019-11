Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall im Cuzaring

Heidelberg (ots)

Ein Citroen-Fahrer aus Leimen verursachte am Samstagabend gegen 18.30 Uhr an der Einmündung Cuzaring/Heuauer Weg einen Verkehrsunfall. Vermutlich infolge Unachtsamkeit registrierte er den an der roten Ampel stehenden VW Jetta eines Heidelbergers zu spät und fuhr auf. Der VW prallte auf einen weiteren davor stehenden Wagen, so dass alle Fahrer wie auch zwei Mitfahrer verletzt wurden.

Während sich der Citroen-Fahrer bei Bedarf selbst in ärztliche Behandlung begeben wollte, wurden die vier Leichtverletzten in verschiedenen Krankenhäusern behandelt. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf fast 10.000 Euro. Der Verursacher sieht einer Anzeige entgegen.

