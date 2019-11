Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unfall im Kreuzungsbereich, Behinderung im Straßenbahnverkehr - Pressemeldung Nr. 2 - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Sonntagabend, kurz vor 19 Uhr in der Feudenheimer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Ford im Gleisbett der Straßenbahn zum Liegen kam. Hierdurch war der Straßenbahnverkehr bis ca. 21 Uhr stark beeinträchtigt. Beide beteiligten Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. Es war Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden.

Da der Unfallablauf bislang nicht eindeutig geklärt werden konnte, suchen die Unfallspezialisten der Verkehrspolizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum Hergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06214/174-4045 zu melden.

