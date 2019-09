Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Mannheimer Straße

Ludwigshafen (ots)

Am Morgen des 18.09.2019, gegen 10 Uhr, kam es in der Mannheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn.

Eine 71-jährige Autofahrerin wollte zu diesem Zeitpunkt in die Ludwig-Guttmann-Straße abbiegen und kollidierte dabei mit der vorfahrtsberechtigten Straßenbahn. Die Bahn entgleiste und versperrte in der Folge die Zufahrt zur BG-Klinik. Sowohl das Auto als auch die Bahn waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war bis 12:25 Uhr für den Auto- und Schienenverkehr voll gesperrt. Nach dem Zusammenstoß klagte die 71-Jährige über leichte Schmerzen und begab sich in eine Klinik. Weder der Straßenbahnfahrer noch einer der 20 Fahrgäste wurde nach derzeitigen Erkenntnissen verletzt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro.

