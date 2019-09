Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Toyota eingebrochen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte versuchten zwischen Freitag (13.09.2019) und Dienstag (17.09.2019) einen Toyota zu stehlen. Das Auto war im Einmündungsbereich Prager Straße/ Londoner Ring geparkt. Die Täter verschafften sich Zugang zum Fahrzeug und legten die Elektrik frei. Es gelang ihnen nicht den Toyota zu entwenden.

Auch in der Budapester Straße war bereits am 13.09.2019 ein Toyota gestohlen worden. Auch in diesem Fall werden Zeugen gebeten, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Michel

Telefon: 0621-963-1034

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell