Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Jugendschutzkontrollen verliefen durchwachsen

Ludwigshafen - Innenstadt/ Rheingönheim (ots)

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Stadt Ludwigshafen haben am frühen Dienstagnachmittag (17.09.2019, 15 bis 17 Uhr) Jugendschutzkontrollen in Form von Testkäufen durchgeführt. So wurde durch jugendliche Testkäufer versucht in Kiosken, Bars oder auch Supermärkten Alkohol- und Tabakwaren zu erwerben. Bei insgesamt 17 Testkäufen mussten 13 Verstöße festgestellt werden. Die Testkäufe wurden im Anschluss aufgedeckt. Den vier Gewerbetreibenden, welche den Verkauf abgelehnt hatte, wurde ein persönliches Lob ausgesprochen.

