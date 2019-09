Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit 2,24 Promille unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Gegen 23:45 Uhr am 16.09.2019 meldeten Zeugen, dass in der Ganderhofstraße ein Autofahrer beim Ausparken mehrere Fahrzeuge beschädigt habe und nun fliehen würde. Durch die alarmierten Polizeibeamten konnte der flüchtige Fahrzeug schnell festgestellt und der 33-jährige Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei fiel ein deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Der 33-Jährige war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis.

Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernen vom Unfallort sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

