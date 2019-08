Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Rollstuhlfahrer kippt um

Am Mittwochmittag erlitt in Geislingen ein Rollstuhlfahrer lebensgefährliche Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war gegen 12 Uhr der Fahrer eines Krankentransports in der Überkinger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Er transportierte einen 52-jährigen Rollstuhlfahrer. An einer Kreuzung musste der 37-jährige Fahrer des Kleintransporters anhalten. Beim Anfahren habe er einen Schlag gehört, weshalb er rechts rangefahren sei, sagte der Mann später der Polizei. Der 52-Jährige sei zuvor offenbar mit dem Rollstuhl umgekippt. Er lag im Mercedes. Um ihm besser helfen zu können, habe der Fahrer ihn mit der Hebebühne hinter dem Fahrzeug auf den Boden gebracht. Dort reanimierten ihn Ersthelfer bis der Rettungsdienst kam. Ein Krankenwagen brachte den Mann in eine Klinik. Die Polizei (Tel. 07335/96260) ermittelt nun die genaue Unfallursache. Unterstützt wird sie dabei von einem Gutachter, den die Staatsanwaltschaft beauftragte.

