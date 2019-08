Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mann wird rabiat

Dienstagnachmittag musste die Polizei in Ulm einen rabiaten Mann überwältigen.

Ulm (ots)

Kurz nach 15 Uhr fiel der 22-Jährige zunächst in einem Haus im Mähringer Weg auf. Dort hatte er eigentlich Hausverbot. Trotzdem hatte der Mann das Gebäude betreten. Als die Verantwortlichen ihn wegschickten drohte er ihnen. Vor die Polizei rannte der 22-Jährige weg. Er wehrte sich anschließend gegen die Festnahme, so dass die Polizisten ihn überwältigen mussten. In seiner Tasche fanden die Beamten wenige Gramm Rauschgift. Das stellten sie sicher. Der junge Mann gab auch zu, am Abend zuvor Rauschgift konsumiert zu haben. Jetzt sieht der junge Mann Strafanzeigen entgegen.

+++++++++ 1578084

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell