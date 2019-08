Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Fußgänger muss in Klinik

Leicht verletzt wurde ein Mann am Dienstag in Dietenheim.

Ulm (ots)

Gegen 16 Uhr fuhr ein Senior mit seinem Auto rückwärts. Er streifte eine Mülltonne. Deshalb stieg der Mann aus und schaute nach. Jetzt erkannte er einen 78-Jährigen, der neben der Mülltonne am Boden lag. Dieser Mann war leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt, was genau passiert ist.

Hinweis der Polizei: "Wer ein Fahrzeug führt, muss sich beim Rückwärtsfahren so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls muss man sich einweisen lassen", sagt die Straßenverkehrsordnung. Denn wer rückwärts fährt, dessen Sicht ist immer eingeschränkt. Umso vorsichtiger muss die Fahrweise sein.

