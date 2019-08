Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radlerinnen stoßen zusammen

Zwei Frauen wurden am Dienstag bei einem Unfall in Ulm verletzt.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall an der Unterführung für Fußgänger und Radfahrer unter der Basteistraße. Eine 53-Jährige wollte mit ihrem Rad durch die Unterführung. Sie missachtete die Vorfahrt einer Radlerin, die von rechts kam. Beide stießen zusammen und erlitten leichte Verletzungen. Sie gingen später zum Arzt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die 53-Jährige. Die Frau erwartet eine Anzeige.

570 Verkehrsunfälle wegen Missachten der Vorfahrt verzeichnet die Verkehrsstatistik 2018 im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm. Darunter sind auch Unfälle mit Radfahrern. Für Radler gelten die gleich Regeln wie für Autofahrer, also auch "Rechts vor Links", wenn nichts anderes geregelt ist. Und: "Wer die Vorfahrt zu beachten hat, muss rechtzeitig durch sein Fahrverhalten, insbesondere durch mäßige Geschwindigkeit, erkennen lassen, dass gewartet wird. Es darf nur weitergefahren werden, wenn übersehen werden kann, dass wer die Vorfahrt hat, weder gefährdet noch wesentlich behindert wird. Kann das nicht übersehen werden, weil die Straßenstelle unübersichtlich ist, so darf sich vorsichtig in die Kreuzung oder Einmündung hineingetastet werden, bis die Übersicht gegeben ist", so die Straßenverkehrsordnung. Damit alle sicher ankommen.

++++++++ 1577954

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell