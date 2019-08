Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zigarettenautomat mit Silvesterböller beschädigt

Neunkirchen (OT Salchendorf) (ots)

Ein bisher unbekannter Täter versuchte am frühen Dienstagmorgen (13.08.2019), um 02:45 Uhr, einen Zigarettenautomaten im Van-Kinsbergen-Ring mittels unerlaubter Silvesterböller aufzusprengen. Der Versuch misslang. Es entstand ein Sachschaden von circa 2000,- Euro. Der Täter floh mit einem Roller vom Tatort. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Siegen unter 0271/7099-0

