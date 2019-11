Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht in der Tiefgarage des Modeparks Röther

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitag, 22.11.2019, zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr, wurde im Parkhaus des Modeparks Röther in Idar-Oberstein ein VW Polo beschädigt. Der Unfallverursacher, der vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Schaden verursachte, entfernte sich ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/5610 in Verbindung zu setzen.

