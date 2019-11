Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Baustelle

Hermeskeil (ots)

Zwischen Donnerstag, dem 21.11.2019, 20:30 Uhr und Freitag, dem 22.11.2019, 07:30 Uhr, wurden in Hermeskeil, Am Dörrenbach, aus dem Rohbau eines Textildiscounters, mehrere Arbeitsmaschinen und Werkstoffe entwendet. Aufgrund der Größe und Menge der entwendeten Arbeitsmaschinen und Baustoffe, ist davon auszugehen, dass die Gegenstände vor Ort in einen Transporter oder Lastkraftwagen geladen worden sind. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4500 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell