Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrzeugführer verursacht Unfall und flüchtet von der Örtlichkeit

Idar-Oberstein/Turnhallenstraße (ots)

Am Donnerstag, den 21. November 2019 kam es in der Turnhallenstraße 1 bei dem Seniorenzentrum der AWO in Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Demnach ist der flüchtige Fahrer mit seinem Fahrzeug auf einen anderen parkenden PKW aufgefahren. Im Anschluss hat er sich ohne seine Personalien zu hinterlassen von der Unfallörtlichkeit entfernt. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 08:00 Uhr und 12:30 Uhr.

Sachdienliche Hinweise zum flüchtigen PKW oder dem Fahrer erbittet die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer: 06781-5610

