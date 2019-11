Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht L151 Abfahrt Reinsfeld

Hermeskeil (ots)

Am Donnerstag, 21.11.2019, 15:48 Uhr, kam es auf der L151 in der Abfahrt Reinsfeld/Beuren (Hochwald) zur folgendem Unfallgeschehen. Ein schwarzer Audi überholte einen roten Ford Focus in besagter Abfahrt. Nach dem Überholen bremste der Audi den Ford aus, wodurch dieser auswich und anschließend in die Schutzplanke schleuderte. Anschließend bog der Audi umgehend von der Abfahrt Reinsfeld/Beuren (Hochwald) zurück auf die L151 ab und entfernte sich so unerlaubt vom Unfallort. Zeugen die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte bei der

