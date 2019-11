Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Konz (ots)

In der Zeit vom 08.11.2019 bis 19.11.2019 wurden in der Römerstraße in Konz, im Bereich des Anwesens Nr. 25 die plane eines Anhängers zweimal zerschnitten. Des Weiteren wurde der Lack eines dort abgestellter Pkw mehrfach zerkratzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Konz unter der Tel. Nr. 06501/9260 erbeten.

