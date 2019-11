Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz EDEKA

Saarburg-Beurig (ots)

Am Donnerstag, 21.11.2019, gegen 12.45 Uhr stellte der Geschädigte seinen weißen Mercedes Benz auf dem Parkplatz des Edeka-Parkplatzes in der Irscher Straße in Saarburg ab. Als er nach dem Einkauf zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er einen Schaden im Bereich der hinteren Stoßstange auf der Beifahrerseite fest. Der Verursacher beschädigte aller Wahrscheinlichkeit nach beim Ein-oder Ausparken den PKW des Geschädigten. Die Schadenshöhe an dem PKW beläuft sich auf ca. 1000EUR.

Sachdienliche Hinweise bitte unter Tel: 06581-91550 an die Polizeiinspektion Saarburg.

